A caminho do Botafogo, Léo Linck se emociona em despedida do Athletico-PR

Léo Linck sentado no banco após partida do Athletico-PR - (crédito: Foto: Mariana Becker/NSports)

O Athletico-PR goleou o Rio Branco-PR por 5 a 1, nesta terça-feira (14), pelo Campeonato Paranaense. No entanto, para o goleiro Léo Linck, o sentimento após o jogo foi de tristeza. Isso porque o atleta de 23 anos está de saída do clube rumo ao Botafogo. Ao fim da partida, o jovem arqueiro voltou emocionado ao campo da Ligga Arena, sentou no banco de reservas e ficou um bom tempo olhando para o gramado. A informação é da jornalista Mariana Becker, da NSports.

O Botafogo chegou a um acordo com o Athletico-PR para contratar Léo Linck por quatro temporada, com renovação automática caso cumpra algumas metas estipuladas. Os valores do negócio ainda não foram revelados. O goleiro ocupará a vaga de Gatito Fernández, que foi para o Cerro Porteño, do Paraguai.

Pelo Athletico-PR, Léo Linck disputou 26 jogos em 2024 e teve bom desempenho, mas não conseguiu evitar o rebaixamento do clube para a segunda divisão. Desde setembro, o atleta perdeu a titularidade para Mycael e não entrou mais em campo pelo Furacão.

O Botafogo, por sua vez, teve a primeira vitória no Campeonato Carioca, na noite desta terça-feira (14), em cima da Portuguesa, por 2 a 0, no Nilton Santos. O goleiro em ação foi Raul, que faz parte do elenco que inicia o estadual. O titular John se reapresentou ao clube pela manhã e começa a pré-temporada.

