Em jogo com gol polêmico na Ilha do Retiro, Sport fica no empate com Decisão

Luiz Henrique, o Gago, comemora gol de empate do Sport na Ilha do Retiro - (crédito: Foto: Paulo Paiva / Sport Recife)

O Sport, em seu primeiro jogo como mandante na temporada, atuou com o time sub-20 e empatou por 1 a 1 com o Decisão na noite desta terça-feira (14), pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. Henrique abriu o placar para o Bode, mas Luiz Henrique, o Gago, deixou tudo igual na Ilha do Retiro.

A polêmica da partida ficou por conta do gol do Decisão aos 21 minutos do segundo tempo. Isso porque o atacante finalizou no travessão, e a bola chegou a cruzar a linha. Entretanto, houve reclamação pelo lado rubro-negro. A arbitragem, porém, confirmou a vantagem parcial dos visitantes. O Leão igualou o placar aos 38 minutos. Na reta final, o Sport tentou o abafa, mas não teve sucesso.

Os times, que também empataram pelo mesmo placar seus jogos na rodada de estreia, aparecem com dois pontos na tabela. Ambos estão em segundo lugar, mas não conseguirão manter suas posições por conta dos demais jogos da rodada.

O Sport volta a campo no próximo sábado (18), quando recebe o Retrô, mais uma vez na Ilha do Retiro. No mesmo dia, o Decisão visita o Jaguar, na Arena de Pernambuco.

