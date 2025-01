Palmeiras x Portuguesa: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e Portuguesa começam a jornada no Campeonato Paulista na noite desta quarta-feira (15). Os clubes realizam o Clássico das Colônias no Allianz Parque, às 21h30, válido pela primeira rodada do estadual.

O Verdão chega com o status de atual tricampeão da competição. Entretanto, a pressão é maior, pois o clube conquistou apenas o Paulista na última temporada. Já a Lusa fará a sua primeira partida na era SAF, que promete reconduzir o clube do Canindé aos bons caminhos.

Onde assistir

O confronto terá transmissão da Record, na TV aberta, para todo o Brasil. Na internet, a partida será exibida pela Cazé TV, através do YouTube.

Como chega o Palmeiras

O Verdão chega para sua estreia no Paulista após uma janela agitada. Até aqui, o clube contratou os atacantes Facundo Torres e Paulinho e ainda sonha com Andreas Pereira. Para o duelo, apenas Torres deve ser opção, mas deve começar a partida no banco. Abel Ferreira, que voltou a trabalhar apenas na terça (14), deve ir a campo com uma base do time que terminou o Brasileirão em 2024.

Como chega a Portuguesa

A Lusa começa 2025 com grandes expectativas. Será a primeira temporada do clube como SAF e a torcida espera que os bons ventos voltem a soprar no clube do Canindé. Para a estreia, Cauan de Almeida deve contar com 15 dos 16 reforços que a Portuguesa trouxe para o Paulistão. Destaque para Henrique Almeida, atacante que já atuou por diversos clubes do Brasil.

PALMEIRAS X PORTUGUESA

Campeonato Paulista – 1ª rodada

Data e horário: 15/01/2025 (quarta-feira), às 21h30, horário de Brasília.

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

PORTUGUESA: Rafael Pascoal; Ben-Hur (Silva), Portela (Biazus), Maurício, Hipólito; Fernando Henrique, Elvis, Daniel Jr, Iago Dias, Henrique Almeida e Anderson Magrão. Técnico: Cauan de Almeida.

Árbitro: João Vitor Govi.

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli

VAR: Thiago Duarte Peixoto.

