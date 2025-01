Jornalistas opinam sobre ‘briga’ entre Dudu e Leila Pereira: ‘Egocentrismo e vaidade’

O caso judicial entre Dudu, do Cruzeiro, e a presidente Leila Pereira, do Palmeiras, esteve em evidência nesta semana. E assim como em toda polêmica, há sempre dois lados e inúmeras interpretações diante de um mesmo contexto. Na mídia esportiva, por exemplo, há quem concorde com a insatisfação do atacante celeste, mas também há quem discorde de ambos.

No debate da última edição do ‘SBT Sports’, de terça-feira (14), o jornalista Mano saiu em defesa de Dudu. O comunicador interpretou a declaração da presidente Leila Pereira como uma ação ”egocêntrica” para jogar o atacante ”aos leões”.

“A Leila precisa ter ponderação. Ela, como presidente do Palmeiras, precisa deixar essa história. Decidiu ter uma queda de braço com o jogador e por questões financeiras. Ela forçou a saída dele. Você, Leila, por egocentrismo e vaidade, está tentando jogar o Dudu para os leões. Tudo bem, ele deveria ter saído, concordo. O Palmeiras perdeu dinheiro? Perdeu dinheiro, mas ele saiu agora. Esquece o Dudu, Leila!”, avaliou.

A análise de Mano causou divergências na própria bancada do programa. O apresentador Benjamin Back, por exemplo, discordou sobre a insatisfação de Leila com Dudu ter sido apenas financeira. “Acho que não. Teve mais”. Ele já havia enaltecido a personalidade forte da mandatária recentemente.

Em contrapartida, a jornalista Barbara Coelho não isenta nenhum dos dois. A apresentadora esportiva entende que ambos têm motivos para tamanha insatisfação, mas conduziram o caso de forma equivocada.

“Achei tudo ruim. Ruim dos dois lados. A Leila tem como personalidade falar tudo o que pensa, sempre. Ela foi perguntada, ela não tirou essa declaração do nada. Houve comparação com a situação dos jogadores. Mas porta dos fundos fica ruim, pois ele se tornou ídolo do Palmeiras. Um ídolo que conquistou títulos importantes pelo time”, iniciou.

“No ano passado, houve um ruído sobre possível saída dele e todo aquele volta atrás. Estamos falando de duas pessoas com personalidades fortes. Mas como o B.O está resolvido, o jogador está no Cruzeiro, e a Leila seguiu a vida dela, então achei desnecessário. A declaração dela teve um tom desnecessário, e a dele então… respondeu de uma maneira desnecessária duas vezes”, opinou Barbara.

O caso

Tudo começou na última segunda-feira, quando Leila Pereira afirmou que o atacante deixou o Palmeiras pelas ”portas dos fundos”, causando um prejuízo de milhões para o clube. Isso porque ele quase deixou o Alviverde no meio de 2024 por um valor milionário, mas acabou saindo de graça na virada do ano.

O ídolo alviverde usou as redes sociais para retrucar Leila e, posteriormente, escreveu ofensas direcionadas à mandatária. Leila Pereira, em contrapartida, decidiu processá-lo por um dos termos usados pelo jogador: VTNC (vai tomar no…).

“O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas dos fundos!!! Tive uma história gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece. VTNC”, escreveu o atacante.