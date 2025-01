Flamengo faz trabalho especial para que Arrascaeta esteja 100% na Supercopa

O Flamengo segue sua pré-temporada em Gainesville, nos Estados Unidos, onde disputará a FC Series. No entanto, a equipe não poderá contar com Everton Cebolinha, que foi cortado para se recuperar da cirurgia no tornozelo esquerdo. Outro jogador que não está no mesmo nível físico dos demais é Arrascaeta, porém para o uruguaio existe um cronograma especial. A informação é do portal “ge”.

Afinal, o atleta passou por uma artroscopia no joelho direito no fim do ano passado. O camisa 10 passa por um controle de carga e minutagem, elaborado em conjunto pelos médicos, fisiologistas e preparadores físicos do clube, até que se recupere 100% da cirurgia.

Na última segunda-feira (13), na parte final da atividade, ele fez um trabalho à parte com o preparador físico. Já no dia seguinte (14), mesmo diante de mil pessoas no estádio Ben Hill Griffin, o meia saiu mais cedo e depois interagiu com torcedores.

A tendência é que o uruguaio tenha um controle de minutagem também nos primeiros jogos do elenco principal em 2025. O clube prepara o atleta para chegar 100% na final da Supercopa do Brasil, contra o Botafogo, no dia 2 de fevereiro, às 16h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém.

O Flamengo entra em campo no domingo (19), contra o São Paulo, em amistoso pela FC Series, nos Estados Unidos. Ainda não se sabe quantos minutos Arrascaeta poderá atuar, mas é bem provável que dispute a partida, visto que o clube levou jogadores em condições de jogo. Pedro, Everton Cebolinha e Viña, que não estão disponíveis, ficaram no Rio para se recuperarem.

