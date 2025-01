Terans se reúne com Fluminense e encaminha ida para o Peñarol, do Uruguai

Terans voltará a defender das cores do Peñarol, do Uruguai - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Após uma reunião com o Fluminense, no CT Carlos Castilho, David Terans encaminhou seu retorno ao Penãrol, do Uruguai. Assim, o meia-atacante acertou as últimas pendências para voltar à equipe de seu país de origem. A informação é do portal “ge”.

A tendência é que os clubes finalizem a negociação nos próximos dias. Em seguida, o atleta viajará ao Uruguai para realizar exames e assinar contrato de empréstimo por um ano com opção de compra. Caberá, então, ao clube carbonero pagar o salário do jogador.

No momento, a equipe uruguaia realiza a pré-temporada e terá uma série de amistosos, incluindo partidas contra Colo-Colo e Nacional. O arquirrival, por sinal, será adversário na decisão da Supercopa uruguaia, o primeiro jogo oficial da temporada, no dia 26 de janeiro.

O jogador, que também interessava ao Sport, tem contrato com o Fluminense até o final de 2026 e realiza a pré-temporada com os demais atletas. Em 2024, ele atuou em 17 jogos, com um gol e uma assistência. Já a equipe carbonera disputará a Libertadores após conquistar o Campeonato Uruguaio de 2024.

Por fim, o Tricolor tem nove estrangeiros em seu elenco, atualmente. Agustín Canobbio (URU), Germán Cano (ARG), Jhon Arias (COL), Kevin Serna (COL), Juan Freytes (ARG), Joaquín Lavega (URU), Gabriel Fuentes (COL), Facundo Bernal (URU) e David Terans (URU).

