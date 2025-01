Vasco anuncia contratação do zagueiro Maurício Lemos, ex-Atlético

O Vasco anunciou, nesta quarta-feira (15), mais uma contratação para a temporada de 2025. Trata-se do zagueiro Maurício Lemos, que defendia as cores do Atlético-MG. Assim, o uruguaio, de 29 anos, assinou contrato em definitivo com a equipe de São Januário.

Vale lembrar que o defensor chegou ao Rio de Janeiro no sábado passado para realizar exames médicos e reforçar um setor que deu dor de cabeça ao time na temporada passada.

Em 2023, ele foi titular em 37 dos 42 jogos em que participou no time mineiro, no entanto perdeu espaço em 2024 e deixou de vez o clube.

Mauricio Lemos ???????????????????????????????? com a torcida vascaína! ?????????#VascoDaGama pic.twitter.com/WDrzaPXIw3 — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 15, 2025

Além da passagem pelo Galo, o zagueiro também jogou por clubes como Fenerbahçe (Turquia), Las Palmas (Espanha), Sassuolo (Itália) e Rubin Kazan (Rússia).

Por fim, Lemos é o quinto reforço do Vasco para a temporada de 2025. Antes dele, o clube já havia anunciado Tchê Tchê, Daniel Fuzato, Lucas Oliveira e Lucas Freitas.