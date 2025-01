Botafogo x Criciúma na Copinha: onde assistir e escalações

A Copa São Paulo de Juniores entra em sua reta final, e o Botafogo segue na briga pelo título inédito da competição. Assim, nesta quinta-feira (16), o time alvinegro enfrentará o Criciúma pelas oitavas de final. O confronto acontecerá no Estádio Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo, São Paulo. O time catarinense chega embalado após eliminar o Mirassol na terceira fase.

Onde assistir

A Caze TV transmitirá o jogo ao vivo a partir das 19h (horário de Brasília).

Como chega o Botafogo

O Alvinegro venceu todas as partidas na Copinha até agora, desde a fase de grupos. Na terceira etapa, superou a Ponte Preta em uma grande atuação, vencendo por 1 a 0. Charles é a principal esperança de gols do time alvinegro, que segue sonhando com a conquista inédita da maior competição de base do futebol brasileiro. Além disso, os jogadores também buscam com uma oportunidade no time profissional.

Como chega o Criciúma

Depois de uma brilhante vitória sobre o Mirassol, o time catarinense chega embalado para enfrentar o Botafogo. Assim como o time carioca, o Criciúma também busca sua primeira conquista na Copinha. E segue confiando na força do seu conjunto para vencer o Alvinegro.

BOTAFOGO X CRICIÚMA

Oitavas de final – Copinha

Data-Hora: 16/1/2025 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo (SP)

Onde assistir: CAZE TV (canal Youtube)

BOTAFOGO: Luiz Fabiano; Felipe Januário, Marquinhos, Matheus Pimenta e João Pedro; Gabriel Justino, Murilo e Cauã Zappelini (Charles); Kauan Toledo, Lucas Santos e Weliton. Técnico: Leonardo Ramos.

CRICIÚMA: Criciúma: José Vinicius; Kaik, Octávio Henrique, Wendel, Matheus Streit, Bruno Moura, Lucas Bugs, Pajé, Ruan Vitor, João Libânia e Romarinho Técnico:

