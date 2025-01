Vila Nova x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h15

Vila Nova e Corinthians se enfrentam, nesta quarta-feira (14), às 19h15 (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025. As equipes entram em campo na busca da classificação para as oitavas de final da competição nacional. Assim, quem trinufar avança de fase e enfrenta, na sequência, o vencedor do confronto entre Ituano x Fortaleza.

A Voz do Esporte transmite esta partida. A Jornada Esportiva começa às 18h15, sob o comando de Diego Mazur, que também está na narração. Cleiton Santos comenta o embate enquanto Will Ferreira trará, com suas reportagens, todos os bastidores do encontro.

