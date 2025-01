Pavón deixa boa impressão a Quinteros e deve recuperar espaço no Grêmio

Pavón não correspondeu às expectativas no Grêmio em sua primeira temporada, mas Quinteros pediu sua permanência - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O atacante Pavón demonstra estar empenhado em mudar o cenário em que se encontra atualmente no Grêmio. O esforço do argentino provavelmente irá recompensá-lo em um primeiro momento. Afinal, o jogador deixou uma boa impressão ao novo treinador da equipe, Gustavo Quinteros, e há a possibilidade de iniciar a temporada como titular do Imortal.

A equipe teve um amistoso com o São José, em que venceu por 2 a 1, no CT Luiz Carvalho, e Pavón esteve entre os 11 iniciais. O vice-presidente de futebol, Alexandre Rossato, até citou o atacante em entrevista à Grêmio TV.

“Está muito bom o clima. Não só o Pavón, todos chegaram assim e compraram a ideia para um trabalho forte. Vai ser bem bacana o nosso 2025”, detalhou o dirigente, no decorrer do primeiro teste da equipe.

A primeira escalação do Imortal na “era Quinteros” foi Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson, Mayk; Dodi, Villasanti, Aravena, Cristaldo, Pavón; Braithwaite.

Assim, a tendência é a de que o atacante passe por uma reviravolta no Tricolor Gaúcho. Afinal, o clube cogitava negociá-lo, mas houve uma mudança de planos, já que o comandante argentino naturalizado boliviano pediu a sua permanência. Quinteros entende que Pavón seja uma opção importante para equipe e o atleta deverá ser vendido apenas por valores atrativos para a diretoria. O Talleres, aliás, formalizou o seu interesse com uma oferta, mas que foi rejeitada pelos gaúchos.

O Grêmio se frustrou com o desempenho de Pavón na primeira temporada, até porque desembolsou 4 milhões de dólares (quase R$ 20 milhões na cotação da época) para tirá-lo do Atlético no início de 2024.

Grêmio sofre para selecionar atacantes como possíveis reforços

Outro motivo que justifica a permanência do argentino no Tricolor Gaúcho é porque há dificuldades para encontrar atacantes no mercado. O sueco Niklas Eliasson voltou ao radar nesta janela, mas as conversas entre o AEK, da Grécia, e o clube gaúcho estão longe de um consenso.

O Grêmio realiza a pré-temporada até o dia 21 de janeiro, pois no dia seguinte terá o seu primeiro compromisso oficial em 2025. Na oportunidade, vai enfrentar o Brasil de Pelotas, às 22h (de Brasília), no Bento de Freitas. A expectativa do presidente Alberto Guerra é de que o ano seja vitorioso. Assim, a primeira missão da equipe será concretizar o octacampeonato estadual, o que seria um feito inédito para o clube. Proeza que somente o arquirrival obteve.

