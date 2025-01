São Paulo e Cruzeiro se enfrentam novamente em amistoso após 64 anos

São Paulo e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (15/01), às 21h30 (de Brasília), no Inter&Co Stadium, em Orlando, na Flórida, pelo torneio de pré-temporada FC Series. Apesar do embate ser por uma competição nos Estados Unidos, o duelo também se trata de um amistoso entre as equipes. O terceiro da história do confronto.

Afinal, São Paulo e Cruzeiro já se enfrentaram em dois amistosos em toda a história, sendo o último há 64 anos, em 1961. Na ocasião, o Tricolor venceu a Raposa por 1 a 0. Já o segundo embate aconteceu em 1943 e o Soberano levou a melhor novamente com uma goleada de 5 a 0 sobre o clube celeste.

Agora, as duas equipes vão realizar um amistoso visando à temporada de 2025. O São Paulo tem como grande objetivo a Libertadores e o sonho de conquistá-la pela quarta vez. Já o Cruzeiro apostou em uma forte reformulação do elenco para voltar a levantar taças.

No Tricolor, a grande expectativa é de ver Oscar em campo. Ele estava desde 2017 no futebol chinês e agora retornou ao clube que o revelou. Além disso, o Tricolor fechou o empréstimo de Enzo Díaz, do River Plate, que também pode fazer sua estreia no Soberano.

Contudo, ninguém está mais ansioso de ver seu time em campo do que o torcedor cruzeirense. Afinal, a Raposa investiu bastante e trouxe nomes como Gabigol e Dudu para reforçar a equipe. A tendência é que os novos reforços joguem ao menos 45 minutos contra o São Paulo.

