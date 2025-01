Com interesse do Atlético, Júnior Santos se reapresenta ao Botafogo

Nesta quarta-feira (15), o atacante Júnior Santos se reapresentou ao Botafogo após ter faltado no dia anterior, que marcou o primeiro encontro oficial dos atletas em 2025. Com negociação em andamento junto ao Atlético, o jogador alegou “motivos pré-acordados com o clube” para justificar sua ausência.

Aliás, artilheiro da histórica conquista da Libertadores pelo Alvinegro em 2024. O atacante Júnior Santos, autor de um dos gols decisivos na grande final, também se manifestou nas redes sociais, onde aparece em vídeo publicado pelo Botafogo: “2025, bora, hein. É nosso!”

Além de Júnior Santos, o defensor Bastos e o atacante Savarino também não compareceram no primeiro dia. No entanto, o clube foi previamente informado sobre a situação, e ambos firmaram acordo para se juntarem aos companheiros a partir do segundo dia.

Botafogo pede 8 milhões de dólares por Júnior Santos

Apesar da reapresentação, o interesse do Atlético por Júnior Santos permanece ativo. O clube mineiro está disposto a pagar 7 milhões de dólares (cerca de R$ 42 milhões na cotação atual). Por outro lado, o Botafogo deseja receber 8 milhões de dólares para negociar os direitos econômicos do atleta.

