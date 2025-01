Flamengo terá respiro financeiro com ex-jogadores; entenda

Após iniciar o ano com apenas R$ 3 milhões no caixa, o Flamengo alivia os cofres aos poucos e pode ganhar uma quantia considerável. Além das saídas de David Luiz e Gabigol, o clube também vendeu o zagueiro Fabrício Bruno ao Cruzeiro por 7 milhões de euros (R$ 44 milhões) à vista. Agora, o clube pode ter outro respiro com os volantes João Gomes e Igor Jesus.

O Flamengo está perto de 3.740 milhões de euros (cerca de R$ 23,3 milhões) pela negociação do volante. Na demonstração financeira ainda em 2023, o documento afirma que a última parcela da venda de João Gomes ao Wolverhampton vence no dia 31 de janeiro de 2025, ou seja, no fim deste mês. A transação, no total, ficou em 18,7 milhões de euros (cerca de R$ 104 milhões na cotação da época).

João Gomes levantou as taças do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil, de dois Cariocas pelo Flamengo. Por outro lado, no Wolverhampton, o volante já atuou em 70 partidas, nas quais marcou cinco gols e deu três assistências.

Lucro milionário com Igor Jesus

Ex-Flamengo, Igor Jesus saiu do Estrela da Amadora, de Portugal, para o Los Angeles FC, dos EUA, por 4 milhões de euros (R$ 25 milhões). O Rubro-Negro, que é dono de 50% dos direitos econômicos do jovem de 21 anos, tem direito a metade do valor. No entanto, o valor pode render mais.

O jovem, de 21 anos, foi vendido ao Estrela da Amadora em agosto do ano passado por 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,5 milhões). Entretanto, o clube português não pagou até hoje pela transação. Como a revenda foi pelo dobro do valor, o Rubro-Negro pode ter o montante integral da operação: 2 milhões de euros da dívida e mais 2 milhões de euros da atual transferência. O Fla, porém, terá que negociar a dívida com os portugueses.

Além disso, o clube carioca tem o direito pelo mecanismo de solidariedade da Fifa aos clubes formadores, totalizando até 5%. Pela regra da Fifa, o Rubro-Negro tem cerca de 1,7% da operação, ou seja, R$ 425 mil (o restante é vai para Goiás, Desportivo Real e o próprio Estrela da Amadora).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.