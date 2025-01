Apresentadora da Band é cancelada por postar meme com comentarista da Globo

A apresentadora do programa “Jogo Aberto” da Band, Renata Fan, recebeu críticas por compartilhar uma postagem envolvendo a mudança do comentarista Denílson para a Globo. Afinal, as cantoras trans Pabllo Vittar, que foi incluída na montagem, e Urias condenaram a atitude da jornalista esportiva. A produção visava fazer um comparativo sobre a alteração de ambientes de trabalhos do ex-jogador.

Na primeira foto, o ex-atleta está ao lado de Renata Fan, na emissora do bairro do Morumbi, em São Paulo. Em seguida, no outro registro, o profissional de comunicação divide o cenário da edição paulista da atração “Globoesporte” com a artista Pablo Vittar.

Assim, a cantora presente na montagem alega que a montagem contém elementos que se caracterizam como preconceito de gênero.

“Homofobia não é brincadeira! Muita gente morre por conta dessa “zoeira”, indicou Pabllo Vittar.

Pabllo e Urias dando uma situada na Renata Fan kkkkk ???? pic.twitter.com/ZcTwbHDEam — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) January 15, 2025

Posteriormente, foi a vez de Urias criticar a atitude de Renata Fan.

“Uma mulher velha desse jeito se prestando a isso? Agora sabemos que para trabalhar na Band não precisa nem saber ler… desse jeito”, afirmou a artista.

A apresentadora do programa “Jogo Aberto”, aliás, compartilhou a montagem e alegou que se tratava de uma brincadeira.

“Internet sua danada! Recebi umas 10 vezes esta publicação hoje! E na real, chorei de rir! (acompanhado de emojis de risos) Sempre serei do time da zoeira!

Mudança para a Globo e novos projetos na emissora

Denílson deixou a emissora com sede no Morumbi após quase 15 anos de trajetória. Além disso, com a mudança de empresa de comunicação, ele abriu mão de um contrato que era válido até março de 2027.

“Fui muito feliz aqui. Entrei na Band como um menino e saio como um homem, muito mais preparado. Só tenho motivos a agradecer à Band, a todos os meus companheiros, Renata Fan, todas as pessoas da Band pelo carinho ao longo desses quase 15 anos”, detalhou emocionado o ex-jogador em seu discurso de despedida.

A Globo oficializou a chegada de Denílson no dia 6 de janeiro. Ele terá participação em um programa do SporTV e ainda vai atuar na edição de São Paulo do Globoesporte. Ainda há a possibilidade de o ex-atleta ser escalado para transmissões dos jogos da Seleção Brasileira. Por sinal, em seu novo emprego, ele receberá o dobro de salário que tinha na Band.

