Volta Redonda x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Após o empate sem gols com o Sampaio Corrêa na estreia, o Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (15) pelo Campeonato Carioca. Assim, o Tricolor mede forças com o Volta Redonda, às 21h30 (de Brasília), no Raulino de Oliveira pela segunda rodada da competição estadual. Os donos de casa perderam para o Madureira na rodada inaugural por 2 a 0. Dessa forma, o Flu terá novamente com um grupo repleto de jovens de Xerém, assim com o suporte de Manoel e os recém-chegados Baya e Freytes. O Voltaço, por sua vez, atuará pela primeira vez em seu estádio nesta edição do torneio.

A Voz do Esporte transmite esta partida. A Jornada Esportiva começa às 20h30. Ricardo Froede será o narrador do embate. Figueiredo Júnior o acompanha nos comentários. André Bachá, por sua vez, está confirmado na reportagem.

