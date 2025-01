Karoline Lima, namorada de Léo Pereira, choca internautas com mudança de visual

Karoline Lima, influencer e namorada de Léo Pereira, do Flamengo, fez uma mudança radical no cabelo na última terça-feira (14) e postou os resultado nas redes sociais. Internautas ficaram surpreso com o novo visual e reagiram a publicação na web.

Com a legenda “E as preces foram ouvidas”, a influencer postou uma sequência de fotos com o novo visual.

Portanto, ela mudou o tom do loiro platinado e colocou extensão nos fios. Nos stories, Karoline mostrou os bastidores e também um depoimento da sua cabeleireira, Ana Gonçalves, que revelou o choro da influencer durante o processo de mudança. A especialista precisou tranquilizá-la durante a mudança devido ao nervosismo com a coloração.

Uma publicação compartilhada por Karoline Lima. (@karolinel)

Léo Pereira reage a mudança de Karoline

Nos comentários, o namorado e jogador do Flamengo Léo Pereira, deixou a sua opinião sobre a mudança no visual da namorada: “LINDA, PERFEITA, MARAVILHOSA ????????????”

O zagueiro está junto com o elenco do Rubro-Negro realizando a pré-temporada nos Estados Unidos. Aliás, durante o treino de terça-feira no estádio Ben Hill Griffin, cerca de 1000 torcedores compareceram ao local para acompanhar a equipe.

Em um momento durante as atividades, parte da torcida cantou ‘Karolino’ para o jogador. O momento parou nas redes sociais e quem compartilhou, enquanto estava no salão, foi Karoline Lima. Vale ressaltar que Léo Pereira ficou conhecido como Karolino após começar o seu relacionamento com a influencer.

