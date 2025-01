Com Gabriel puxando a fila, confira as saídas no Internacional

O Internacional segue ativo no mercado. Desse modo, o clube confirmou as contratações do atacante Vitinho e também do volante Ronaldo, mas também liberou jogadores sem espaço no elenco. Entre eles, está o Gabriel, que defenderá o Bragantino.

Outros atletas também deixarão o clube. Alario e Renê estão de saída. Gabriel Carvalho será negociado, mas só sairá após completar 18 anos em agosto. O goleiro Fabrício, destaque no Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu, também não seguirá no clube.

Por outro lado, reforços devem chegar em breve. O Colorado negocia com Carbonero, Juninho e Nathan Silva, ex-Atlético-MG. Outro alvo é o zagueiro Luizão, revelado pelo São Paulo e atualmente no West Ham, da Inglaterra. A prioridade é reforçar o setor defensivo.

Calendário do Internacional neste ano

Em 2025, o Internacional disputará o Campeonato Gaúcho, a Copa do Brasil, a Libertadores e o Brasileirão. Diante do calendário intenso, a diretoria busca montar um elenco forte para suportar a maratona de jogos. O clube está desde 2016 sem conquistar títulos.

