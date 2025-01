Guarani x Botafogo-SP, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Guarani e Botafogo iniciam, nesta quarta-feira, às 19h30, os seus caminhos nesta edição do Campeonato Paulista. O Nesta rodada inicial, encontro será no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O Bugre do técnico Maurício Suza tenta esquecer o rebaixamento recente para a Série C do Campeonato Brasileiro. Já a Pantera Negra busca provar que não está a passeio no Estadual.

A Voz do Esporte transmite a peleja. E o time, com um trio de galácticos, já está escalado. A saber: Christian Rafael (narração), Rodrigo Seraphim (comentários) e Pedro Rigoni (reportagem).

