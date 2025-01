Leo Godoy é apresentado no Santos: ‘Me considero muito intenso’

O Santos apresentou, nesta quarta-feira (15/01), o lateral-direito Leo Godoy. O jogador chegou de empréstimo do Athletico Paranaense até o final da temporada. E logo em sua coletiva de apresentação, falou de suas características e pontos fortes para a torcida santista.

“Meu ponto forte é passar ao ataque e jogar a bola no espaço. Gosto de buscar o gol logo no começo para desfrutar mais do jogo e estar em vantagem. Gosto muito de ir ao ataque. Pressionar no alto, me considero um lateral muito intenso e vou me acostumar com o esquema do Caixinha”, disse Leo Godoy.

O novo camisa 29 do Santos também admitiu ter passado informações do clube ao compatriota Benjamín Rollheiser, jogador do Benfica. O jogador está no radar do Peixe, que por sua vez buscou o empréstimo do argentino. O lateral admitiu que falou muito bem do Alvinegro Praiano para o amigo, mas as negociações ainda estão longe de se desenrolar.

“A verdade é que nos falamos, sim. Ele me perguntou como era o clube e eu falei muito bem do Santos, mas até agora não há nada mais do que isso”, completou o lateral.

Leo Godoy vem fazendo uma boa pré-temporada pelo Santos e é considerado um jogador capaz de assumir a titularidade na lateral direita da equipe. Ele deve estar à disposição de Caixinha nesta quinta-feira (16/01), em jogo contra o Mirassol, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília).

