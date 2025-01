Paulistão terá ação de reposição de jogo parecido com a da Premier League

Nesta semana, a Federação de Futebol de São Paulo anunciou a adoção do método de reposição de bola, semelhante ao utilizado na Premier League, da Inglaterra, chamado de multiball. O objetivo é aumentar o tempo de jogo rolando.

Desse modo, o novo sistema funcionará da seguinte forma: 16 bolas estarão dispostas ao redor do campo de jogo, em cones, e o jogador apenas retirará a bola do suporte. O gandula terá apenas a função de reposicionar as bolas nesses suportes, sem contato com o atleta. Ex-jogador e atualmente Vice-Presidente da FPF, Mauro Silva revelou detalhes sobre o teste e utilização da nova recomendação, que estará presente em todos os jogos do estadual 2025.

LEIA MAIS: Canal adquire direitos do Paulistão 2025 e prepara recurso com IA para transmissão

“Conduzimos uma reunião com o pessoal da área técnica. O sucesso do Paulistão se baseia nessa construção coletiva, participativa dos clubes. Ouviu-se todos, e construímos a competição juntos. A preocupação no Conselho Técnico foi aumentar a qualidade do espetáculo e o tempo de bola rolando. Apresentamos uma sugestão aos clubes, o multiball, utilizado na Inglaterra, na Alemanha e na Série A do futebol italiano. São aqueles suportes com bolas. O jogador pega a bola e há velocidade na reposição, o que aumenta a intensidade do jogo. Conversamos com jogadores da Premier League e do futebol alemão, e todos deram depoimentos favoráveis. Ganha-se agilidade na reposição. É uma mudança muito boa, aprovada por unanimidade”, disse Mauro Silva.

Paulistão inicia nesta quarta-feira

O Paulistão inicia nesta quarta-feira (15) com o jogo entre Palmeiras e Portuguesa, que será realizado no Allianz Parque. O Alviverde buscará o tetra da competição consecutivamente, afinal, venceu em 2022, 2023 e 2024.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.