Ex-BBB é cotado para o lugar de Lucas Gutierrez no Esporte Espetacular

O programa Esporte Espetacular, que vai ao ar todos os domingos pela manhã na Globo, vai ter uma mudança completa no quadro de apresentadores. Além de Barbara Coelho, que vai para um programa no SporTV, Lucas Gutierrez também vai deixar o comando do programa. A informação é da F5, da “Folha de São Paulo”.

Dessa forma, a emissora vai passar por uma mudança em algumas apresentações e vai anunciar em breve as alterações na grade dos programas esportivos. Gutierrez vai assumir o quadro dos Gols do Fantástico no lugar de Alex Escobar, que por sua vez ficará apenas no Globo Esporte do Rio de Janeiro.

Assim, ainda não está definido quem vai assumir o comando do Esporte Espetacular, mas o nome mais cotado é do ex-BBB e também comentarista esportivo Fernando Fernandes. Vale ressaltar que quem deve substituir a Barbara é Karine Alves.

No entanto, ainda terá alguns programas com a apresentação de Barbara Coelho e Lucas Gutierrez. A mudança deve acontecer apenas em março.

Novos apresentadores do Esporte Espetacular

Fernando Fernandes participou do BBB 2, onde se tornou uma figura pública. Em 2009, sofreu um acidente de carro que o deixou paraplégico e se tornou um atleta paralímpico brasileiro. Além disso, é apresentador e recentemente chegou a comandar outro programa na emissora. Ele ficou à frente das duas últimas edições do reality show No Limite.

Já Karine Alves chegou à Globo em março de 2020, após de se destacar no Fox Sports. Ela participou da cobertura da Copa do Mundo de 2022 e os Jogos Olímpicos de Paris em 2024 pela emissora. No fim do ano passado, conquistou o prêmio no “Melhores do Ano” na categoria jornalismo esportivo da Globo.



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.