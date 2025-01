Romário coloca dois atletas do Cruzeiro como principais do Brasil

O ex-atacante Romário elegeu dois jogadores do Cruzeiro entre os principais do Brasil. A declaração ocorreu durante uma conversa no Charla Podcast, quando o Baixinho foi questionado sobre quais atletas ele admira.

Assim, o ex-atleta mencionou Gabigol e Dudu, ambos contratados recentemente pelo Cruzeiro, como os principais jogadores do Brasil. No entanto, em relação ao centroavante, o Baixinho fez um pedido especial.

“Luiz Henrique me impressionou muito no ano passado. O principal fazedor de gols que temos hoje no Brasil é o Pedro. Se entrar em forma, o Gabigol. Dudu, que foi para o Cruzeiro, gosto dele. E o Arrascaeta”, destacou Romário.

Entre os jogadores que atuam fora do Brasil, afinal, Romário citou Mbappé e Vini Jr.

O que fazer para ganhar a Copa?

Romário, aliás, também criticou a Seleção Brasileira e afirmou não acreditar em um título mundial em breve.

“Infelizmente, não temos uma seleção do nível que o Brasil merece. Vamos ter dificuldades para ganhar a próxima Copa do Mundo. Muitas coisas terão de mudar, alguns jogadores que poderiam ser convocados e não são. Respeito o Dorival, sério, bom treinador, mas nossa seleção está carente”, acrescentou.

“O Brasil está carente de jogadores que cheguem, vistam a camisa e resolvam os problemas. Só pode ser o Ney. A gente tem que torcer para ele voltar logo, 100%. Se tiver alguma chance de ganhar, é só com o Neymar. Em 1994, o Brasil jogou para o Romário. Em 1970, para o Pelé. Antes, para o Garrincha. Em 2002, jogou para o Ronaldo. Em 2026, se não jogar para o Neymar, não vai ganhar. Arma o time para ele”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.