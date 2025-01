Com novidades, Fluminense divulga relacionados para jogo contra Volta Redonda

O Fluminense divulgou os jogadores relacionados para o duelo desta quarta-feira (15) contra o Volta Redonda, em jogo válido pela segunda rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. E é com direito a reforços, já que alguns jogadores do elenco principal constam na lista.

O lateral-direito Guga, por exemplo, é um deles. Além do lateral, os zagueiros Juan Freytes e Ignácio também surgem entre os relacionados para o duelo de logo mais, bem como o volante Nonato. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Os jogadores chegam para reforçar o clube para esta segunda rodada. Afinal, na primeira, eram poucos os atletas profissionais, com o time recheado de jovens talentos das categorias de base. O único reforço contratado em 2025 que fez sua estreia foi o atacante Paulo Baya.

Confira a lista de relacionados do Fluminense

Goleiros: Gustavo Félix, Gustavo Ramalho e Vitor Eudes

Defensores: Breno, Davi Schuindt, Esquerdinha, Felipe Andrade, Kaio Borges, Manoel, Rafael Monteiro, Ignácio, Freytes e Guga

Meias: Davi Melo, Isaque, Riquelme Felipe, Thiago, Wallace Davi e Nonato

Atacantes: João Neto, Isac Martins, Luan Brito, Marlon e Paulo Baya

