Matheus Martins recusa oferta de clube russo para ficar no Botafogo

Com boas atuações no Botafogo em 2024, o atacante Matheus Martins também despertou interesse do futebol europeu. Nos últimos dias, ele recebeu contato do CSKA, da Rússia, que ofereceu praticamente o dobro do salário que o jogador recebe no Alvinegro. Além disso, os russos sinalizaram que fariam uma oferta de 15 milhões de euros (R$ 93 milhões na cotação atual). A proposta, no entanto, parou no atacante, que recusou a investida. A informação é do “ge”.

Matheus Martins, afinal, não se empolgou com a investida do CSKA por ter o desejo de permanecer no Botafogo. O atacante acredita que, com as saídas de Almada e Luiz Henrique, poderá brigar por uma vaga no time titular em 2025.

Para contratar Matheus Martins, o Botafogo desembolsou 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões, na cotação da época) à Udinese na janela do meio do ano passado. Ele assinou com o Alvinegro por quatro anos. Desde que chegou ao clube, o atacante atuou em 20 partidas (seis como titular), marcou dois gols e deu uma assistência.

Revelado pelo Fluminense, o atleta iniciou sua trajetória na Europa em 2023, quando foi para Udinese. Sem espaço na Itália, foi emprestado ao Watford, da Inglaterra, onde disputou a segunda divisão do campeonato nacional. No meio do ano passado, retornou ao Brasil para defender o Botafogo, que pagou 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões na cotação da época) para contar com o seu futebol.

