Atlético: Everson projeta títulos em 2025, mas espera por reforços

Um dos nomes importantes do Atlético, Everson foi alvo de investidas do Bahia durante a janela de transferências. A diretoria do Galo, no entanto, trabalhou bem e conseguiu manter o atleta, com renovação de contrato e, consequentemente, valorização salarial. Para 2025, o goleiro planeja mais títulos com a camisa alvinegra.

O arqueiro atleticano quer uma equipe forte e competitiva para seguir na briga por títulos em 2025.

“Que seja ainda mais uma equipe boa, que brigue por títulos, vitoriosa, para que a gente possa fazer um grande ano de 2025”, destacou.

O goleiro, contudo, alerta para a necessidade da chegada de reforços para que o Galo siga no topo.

“Toda temporada que se inicia tem essa situação de contratações, alguns amigos da temporada anterior acabam saindo, novos jogadores vão chegar. Com certeza, a diretoria está trabalhando para trazer mais reforços, para que a gente possa melhorar ainda mais a capacidade da nossa equipe”, concluiu.

Até agora, o Atlético contratou apenas dois reforços para 2025: os volantes Gabriel Menino e Patrick, ambos envolvidos na negociação com Paulinho. Natanael também já acertou, mas ainda não foi anunciado oficialmente.

