Vasco negocia com atacante do Alanyaspor, da Turquia

O Vasco está negociando com o jogador angolano Loide Augusto, de 24 anos, que foi revelado pelo Sporting, de Portugal, e atualmente joga pelo Alanyaspor, da Turquia. O atacante atua pela ponta-direita e, portanto, chegaria para disputar posição com Adson.

A proposta inicial é um empréstimo junto aos turcos. A diretoria do Cruzmaltino entrou em contato com o Antalyaspor e, assim, conduz a negociação com otimismo. Loide disputou 16 partidas na temporada e anotou um gol. No total, marcou quatro gols em 43 jogos, além de seis assistências desde julho de 2023, quando chegou ao clube.

A informação inicial do interesse foi do perfil “NT Cast”. O Vasco entende que o atacante entra nos requisitos pedidos pelo técnico Fábio Carille, para a contratação de um ponta. Um ponto positivo, que deixa o Gigante da Colina esperançoso, é que o jogador vê com bons olhos a possibilidade de atuar no Brasil.

Loide Augusto iniciou sua trajetória no Sporting e atuou em mais dois times em Portugal antes de seguir para a Turquia: Farense (2021-2022) e Mafra (2022-2023). Em toda a sua carreira, jogou 101 partidas, marcou 14 gols e distribuiu 10 assistências.

