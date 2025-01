Ex-goleiro do Cruzeiro acerta transferência para clube da MLS americana

O goleiro Rafael Cabral, ex-Cruzeiro e Grêmio, já tem novo clube. Após encerrar seu vínculo com a Raposa, Aos 34 anos, ele acertou sua transferência para o Real Salt Lake, da Major League Soccer (MLS), em um contrato de três temporadas. O atleta está resolvendo detalhes burocráticos para assinar o contrato e iniciar os treinamentos. Ele está em processo para obter o visto de trabalho e será anunciado em breve. Rafael Cabral, aliás, já está nos Estados Unidos.

Rafael chegou ao Cruzeiro na gestão de Ronaldo Fenômeno, em 2022. O primeiro desafio foi, além de disputar a Série B, substituir um dos grandes nomes da história do clube, Fábio.

Na primeira temporada com a camisa da Raposa, teve sucesso, sendo um dos líderes do elenco e contribuindo para o acesso à Série A. No entanto, na primeira divisão, teve uma queda de rendimento. Em 2024, liberado ao Grêmio.

No Rio Grande do Sul, também enfrentou dificuldades, perdeu espaço e não conseguiu retomar o bom desempenho. Assim, a diretoria do clube de Porto Alegre decidiu liberar o jogador. Sem espaço no Cruzeiro, Rafael Cabral encerrou o contrato de forma amigável. No clube mineiro, o goleiro disputou 121 jogos e sofreu 109 gols.

