Fluminense mantém oferta por Rony, do Palmeiras

O Fluminense ainda não perdeu as esperanças de contar com Rony, do Palmeiras, nesta temporada. Afinal, o Tricolor carioca mantém a oferta feita pelo jogador, mesmo que esteja descontente com atitudes do representante do atleta dentro da negociação.

Portanto, basta que o atacante e seu staff mudem de ideia para que o acordo seja selado. O clube carioca aceitou pagar aproximadamente R$ 48 milhões ao Palmeiras para garantir a contratação do camisa 10, além de um salário superior a R$ 1 milhão.

Segundo informações do jornalista Victor Lessa, o Fluminense entende que Rony é um bom negócio por se tratar de um atleta jovem e decisivo. As participações em gols nas últimas temporadas também chamam atenção e, assim, o Flu seguiu com a proposta.

Caso o acordo se concretize, o contrato deve ter duração de quatro anos. Aliás, o atacante não está na lista de relacionados para o jogo desta quarta-feira (15), entre Palmeiras e Portuguesa, pelo Campeonato Paulista, por escolha da comissão técnica.

