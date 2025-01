Palmeiras vence o Sport e vai às oitavas da Copinha

O Palmeiras está classificado para as oitavas de final da Copinha. O Verdão venceu o Sport por 2 a 0, nesta quarta-feira (15), e segue em busca de mais um título da principal competição de base do futebol brasileiro. Riquelme, que inclusive já tem contrato profissional com o clube, e Diogo anotaram os gols da vitória na Arena Barueri.

Dessa maneira, o Palmeiras confirmou a classificação e vai encarar o Audax-SP nas oitavas de final. Além disso, o Verdão segue invicto na competição. O próximo adversário do Porco eliminou o Athletico-PR nesta terceira fase.

Por outro lado, o Sport se despede da Copa São Paulo de Futebol Júnior na terceira fase. O Leão estava invicto e vinha de uma boa campanha. Além disso, os gols marcados por Riquelme e Diogo nesta quarta-feira foram os únicos sofridos pelo Sport nesta edição da Copinha.

O Porco terminou a primeira fase na liderança do Grupo 19, com sete pontos, com vitórias sobre Náutico-RR e Santa Cruz-AC e empate com o Oeste. Antes de eliminar o Sport, o Palmeiras bateu o Referência na segunda fase após vitória sofrida por 2 a 1.

Palmeiras x Sport

O primeiro tempo foi equilibrado e as equipes fizeram uma boa partida em Barueri. As primeiras chances foram do Leão, mas o Verdão conseguiu equilibrar o jogo aos poucos e começou a criar chances de perigo, principalmente em jogadas pela esquerda com Sorriso e Riquelme. Porém, quando o duelo começou a perder a intensidade já na reta final da primeira etapa, o Palmeiras aproveitou para abrir o placar. Deivid fez um belo lançamento direto para o ataque, e Riquelme mostrou calma ao driblar o marcador e chutar no canto para confirmar a vantagem do Verdão antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Sport tentou ser ainda mais incisivo no ataque e pressionou o Palmeiras no campo de ataque. Por outro lado, o Verdão buscava levar perigo nos contra-ataques, mas a partida acabou tendo muitas faltas no meio de campo, que diminuíram o ritmo do jogo. O Palmeiras chegou a balançar a rede novamente com Luiz Arthur, mas o gol foi anulado corretamente por impedimento. Porém, o Verdão confirmou a vitória em jogada de bola parada. Após escanteio cobrado por Vareta, Diogo subiu sozinho na pequena área para ampliar a vantagem do time paulista. O Sport tentou diminuir o prejuízo, mas parou em grande defesa do goleiro Deivid, que evitou o gol dos pernambucanos.

