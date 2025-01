Corinthians goleia o Vila Nova e avança às oitavas da Copinha

O Corinthians avançou às oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vencer o Vila Nova por 4 a 1, nesta quarta-feira (15), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Com gols de Dieguinho, do capitão Bahia, Denner e Pellegrin, o Timão garantiu a classificação. Lucas Gabriel descontou para o Tigre.

Agora, o atual campeão do torneio vai encarar o Ituano, que eliminou o Fortaleza em seu respectivo confronto, em busca de uma vaga nas quartas de final. O duelo será disputado no próximo sábado (18), sem horário e local definidos até o momento.

Corinthians venceu e convenceu

A partida foi morna em muitos momentos do primeiro tempo. A primeira finalização do jogo saiu aos nove minutos de bola rolando. O Timão teve uma boa chegada no ataque, mas o meia Bahia chutou de fora da área e a bola passou longe do gol. Porém, aos 20, o time paulista marcou com Dieguinho. O atacante aproveitou sobra na entrada a área e finalizou sem chances para o goleiro adversário.

Nos minutos seguintes, o Vila Nova tentou responder, mas sem sucesso nas chegadas. O capitão Bahia perdeu duas grandes chances seguidas: a primeira aos 44, quando estava sozinho na área e cabeceou para fora e a segunda aos 47, quando novamente com gol aberto, a finalização explodiu no travessão.

Já na segunda etapa, o Bahia se redimiu e, finalmente, marcou o dele no jogo para amplicar o placar do Timão. Aos nove minutos, o meia finalizou rasteiro no canto, de primeira, para outra belo gol no duelo. Em cobrança de falta, aos 18, o Corinthians chegou a marcar o terceiro, mas foi marcado impedimento no lance.

Posteriormente, aos 26, o terceigo gol saiu. Dessa vez, após cruzamento de Pellegrin, Denner marcou de cabeça para garantir a classificação. Aos 30, Pellegrin marcou o dele após defesa adversária se atrapalhar com a bola. Quando o placar parecia definido, o time goiano descontou com Lucas Gabriel.

