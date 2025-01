Com indefinição de Danilo, Flamengo tem ‘plano A’ para zaga

José Boto e Filipe Luís no CT do Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo está em busca de um reforço para a zaga nesta janela de transferências. O nome de Danilo surgiu como opção, porém o atleta ainda não definiu o futuro da carreira. Com isso, a diretoria rubro-negra continua mapeando o mercado, mas já tem um alvo preferido e definido. Outro zagueiro é considerado o “plano A”, mas o clube ainda esbarra nos números e monta uma estratégia para contratá-lo. A informação é do Ge.

O nome do alvo do Flamengo para a zaga é mantido em sigilo pela diretoria, que se cerca para não entrar em leilão. Apesar disso, uma coisa é certa: o clube não vai fazer loucuras para contratar reforços. Com caixa apertado, o Rubro-Negro não vai realizar um alto investimento nesta janela.

No mercado em busca de zagueiro, o Flamengo analisa jogadores e um deles foi o argentino Valentín Gómez, do Vélez Sarsfield. O atleta de 21 anos foi oferecido e agradou à diretoria. No entanto, o clube descartou a negociação no momento por causa dos valores. O jogador esteve perto do Cruzeiro, que chegou a oferecer cerca de 10 milhões de dólares (em torno de R$ 60 milhões), mas desistiu após complicações com o time da Argentina.

Quanto ao Danilo, o Rubro-Negro consultou o estafe do atleta, mas inicialmente considerou os valores muito altos e não enviou proposta pelo defensor de 33 anos, que está de saída da Juventus. O experiente jogador ainda não decidiu se vai permanecer na Europa ou se retorna ao Brasil. Ele está na mira do Napoli e tem proposta oficial do Santos.

