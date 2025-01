Sport anuncia renovação com Lucas Lima

O Sport Club do Recife anunciou a renovação do contrato de Lucas Lima na noite desta quarta-feira (15). O jogador de 34 anos rescindiu seu vínculo com o Santos e, assim, firmou um contrato definitivo com o Leão até dezembro de 2026.

Portanto, o meia que foi destaque na campanha do acesso Rubro-Negro, seguirá com a equipe na elite do Campeonato Brasileiro em 2025. No anúncio oficial publicado nas redes sociais, o jogador avisa que usará a camisa 10 na próxima temporada. Anteriormente estava com o número 19.

“Fala, torcedor rubro-negro, aqui é Lucas Lima. Queria dizer que 2025 é tudo nosso, renovei o meu contrato, estou muito feliz. E tem uma novidade, agora sou o camisa 10 do Leão”, disse o meia no vídeo do anúncio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sport Club do Recife (@sportrecife)

Além de subir para a Série A com o Sport, Lucas Lima também conquistou o Campeonato Pernambucano no clube. Desde quando retornou ao clube, no início de 2024, disputou 52 patidas, marcou quatro gols e distribuiu 11 assistências.