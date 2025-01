Em amistoso, Boca Juniors supera Juventude na Argentina

O primeiro jogo da história do Juventude em solo argentino terminou com derrota. Em amistoso diante do Boca Juniors, nesta quarta-feira (15), o time gáucho se mostrou criativo, mas pecou nas finalizações. Com isso, viu o adversário construir o placar de 2 a 0. A saber, o confronto ocorreu no Estádio Único de San Nicolás, na Grande Buenos Aires.

Contra uma escalação alternativa, o Papo começou bem a partida e até criou os dois primeiros lances de real perigo. Afinal, Ênio acertou o travessão do goleiro Leandro Brey, em chute da meia-lua, e Erick Farias, frente a frente com o goleiro boquense, bateu rente à trave.

Porém, aos 15 minutos, uma boa jogada individual de Agustín Martegani resultou na abertura do placar. Depois de avançar pela esquerda, o camisa 19 tocou para Brian Aguirre, que tentou fazer o cruzamento. Depois do desvio de Kelvi, a bola encobriu o goleiro Marcão e só parou no fundo da rede do time gaúcho.

Na reta final da primeira etapa, a oportunidade de empatar apareceu para o Juventude em bola que sobrou nos pés de Ênio, dentro da grande área. Todavia, o atacante bateu na rede por fora.

Boca fecha a conta

Na volta do intervalo, bastaram quatro minutos para a vantagem do Boca Juniors aumentar. Após bola espirrada na intermediária, Juan Barinaga deu ótimo passe em profundidade para Merentiel, aquele ex-Palmeiras, que invadiu a grande área e, de direita, fuzilou Marcão: 2 a 0 e festa da torcida local no Único, de San Nicolás.

Diante do contexto, os dois técnicos aproveitaram para fazer diversas mudanças em movimento que afetou o volume de chances claras. Assim, o marcador a favor do Boca se manteve até o apito final.

