Rafinha reestreia, e Coritiba goleia o São Joseense

O Coritiba derrotou o São Joseense por 3 a 0, nesta quarta-feira (15), no Couto Pereira, pela segunda rodada do Campeonato Paranaense de 2025. Os gols, aliás, foram marcados por Júnior Brumado e Jamerson na etapa inicial, enquanto Matheus Bianqui anotou no segundo tempo.

A partida, aliás, marcou a reestreia do lateral-direito Rafinha. Revelado pelo Coxa, ele é bicampeão paranaense pelo cube (2003 e 2004). Após rodar por clubes do Brasil, da Europa e jogar pela Seleção Brasileira, ele promete que encerrará a carreira pelo Coritiba. Vale lembrar que completará 40 anos em setembro.

Rafinha entrou aos 22 minutos do segundo tempo, substituindo Felipe Guimarães. Aliás, a entrada dele foi muito comemorada pela torcida, que aplaudiu o lateral-direito de pé. Outro que estreou pelo Coritiba foi o zagueiro Maicon, de 36 anos. Ele estava no Vasco e soma ainda passagens por Cruzeiro, Santos, São Paulo, Porto, Galatasaray, entre outros.

Com o resultado, o Coritiba conheceu a primeira vitória no Paranaense. Com três pontos, a equipe está em quarto lugar, atrás do Athletico (6), Cianorte (6) e Londrina (4), todos também com dois jogos. Já o São Joseense tem duas derrotas, apenas um gol marcado e cinco sofridos.

O Coritiba já volta a campo agora no domingo (19), quando visita o Cianorte às 16h. O Coxa disputará ainda a Copa do Brasil e a Série B.

