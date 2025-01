Grêmio anuncia contratação do volante Cuellar

Cuellar é o segundo reforço do Grêmio para a temporada - (crédito: Foto: Divulgação/Gremio)

O Grêmio anunciou a contratação do volante Cuellar na noite desta quarta-feira (15). Aos 32 anos, o colombiano jogará pelo Imortal nas próximas duas temporadas, já que as partes se acertaram por um vínculo até o fim de 2026.

Na última segunda-feira (13), o atleta rescindiu com o Al-Shabab, da Arábia Saudita e, portanto, ficou com o caminho livre para retornar ao Brasil, onde se destacou pelo Flamengo. No clube árabe desde 2023, participou de 51 partidas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gre?mio FBPA (@gremio)

Passagem pelo Flamengo

O volante atuou pelo Rubro-Negro carioca de 2016 a 2019. Porém, no ano histórico em que o clube ganhou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores com Jorge Jesus, o colombiano jogou apenas até o meio do ano. Assim, em agosto de 2019, se transferiu para o Al-Hilal.

Segundo reforço do Grêmio na temporada

Cuellar é a segunda contratação do Grêmio para 2025. Anteriormente, o Imortal anunciou a contratação do lateral-direito João Lucas que, coincidentemente, também atuou no Flamengo em 2019. O jogador estava emprestado ao Juventude pelo Santos.

Ficha técnica de Gustavo Cuellar, novo jogador do Grêmio:

Nome: Gustavo Leonardo Cuellar Gallegos

Nascimento: 14/10/1992 (32 anos)

Naturalidade: Barranquilla/COL

Clubes: Deportivo Cali/COL (2009-2016), Júnior Barranquilla (2014-2016), Flamengo/RJ (2016-2019), Al Hilal/ARS (2019-2023) e Al-Shabab/ARS (2023-2024).

Títulos: Copa da Colômbia (2010 e 2015), Campeonato Carioca (2017 e 2019), Copa Conmebol Libertadores (2019), Campeonato Brasileiro (2019), Liga dos Campeões da Ásia (2019 e 2021), Campeonato Saudita (2019-2020, 2020-21 e 2021-22), Copa do Rei Saudita (2019-20 e 2022-23) e Supercopa Saudita (2021).

