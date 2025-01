Copinha conhece todos os duelos das oitavas de final; veja

Com mais 16 classificados nesta quarta-feira (15), a Copa São Paulo de Futebol Júnior definiu todos os duelos das oitavas de final. Os resultados do dia garantiram os clubes de maior expressão, como Vasco, Grêmio, Palmeiras e Corinthians.

A Copinha, aliás, segue a todo vapor. Isso porque os primeiros quatro classificados para as quartas de final já serão conhecidos nesta quinta-feira (16). O grande confronto fica por conta do choque de tricolores com 100% de aproveitamento. Fluminense e São Paulo jogam, em Jaú. O Cruzeiro entra em campo diante do Bahia, em São Carlos, e o Botafogo enfrenta o Criciúma, em Bálsamo. Na outra partida do dia, Ferroviária e Guarani medem forças em Araraquara.

Na sexta-feira (17), o Timão, maior vencedor da Copinha, com 11 títulos, encara o Ituano. O Verdão, por sua vez, joga contra o Audax. Já Vasco e Grêmio enfrentam rivais paulistas. A saber, Flamengo-SP e Bragantino, respectivamente.

O mata-mata da Copinha ocorre em partida única em todas as fases. Em caso de empate no tempo normal, a disputa vai para os pênaltis. Os horários e locais dos jogos de sexta ainda não foram divulgados pela Federação Paulista de Futebol.

Confira os duelos das oitavas de final

Quinta-feira (16)

Cruzeiro x Bahia – 16h (São Carlos)

Fluminense x São Paulo – 17h (Jaú)

Guarani x Ferroviária – 18h30 (Araraquara)

Botafogo x Criciúma – 19h (Bálsamo)

Sexta-feira (17)

Audax-SP x Palmeiras – a definir

Grêmio x Red Bull Bragantino – a definir

Ituano x Corinthians – a definir

Flamengo-SP x Vasco – a definir

