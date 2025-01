Matheus Pereira: “Ainda temos muito a crescer”

Matheus Pereira fez o gol do Cruzeiro no empate contra o São Paulo - (crédito: Divulgação)

Autor do gol do Cruzeiro no empate em 1 a 1 com o São Paulo pelo FC Series, o meia Matheus Pereira afirmou que prefere olhar o resultado pelo lado do copo “cheio”. O camisa 10, por outro lado, reconheceu que a equipe comandada por Fernando Diniz ainda tem muito a crescer na temporada, projetando títulos para 2025.

“Fico feliz pela pressão no início, acabou saindo o gol (com menos de um minuto). Temos muito a crescer, mas é importante ressaltar que o resultado poderia ser melhor. Acho que o gol (do São Paulo) estava impedido. Precisamos focar nas coisas positivas que fizemos, mas é claro que temos muito a melhorar”, comentou Matheus Pereira.

O atacante foi escalado como titular, formando, portanto, um quarteto com Eduardo, Dudu e Gabigol. Todos eles saíram no intervalo, dando lugar a Christian, Bolasie, Marquinhos e Tevis. Matheus garante que, apesar da formação, não haverá “11 titulares e 11 reservas” ao longo do ano.

“O elenco é grande, e isso não se resume apenas aos 11 jogadores iniciais. Normalmente, o treinador tem que fazer escolhas, mas o time do segundo tempo também tem opções. Para testar isso, é preciso ter qualidade, e todos aqui têm essa qualidade. Não podemos deixar nas mãos do Diniz a escolha sem dar o nosso melhor”, acrescentou Pereira.

O Cruzeiro segue em Orlando, onde enfrentará o rival Atlético no próximo sábado (18), mais uma vez pela FC Series. No dia seguinte, com time alternativo, a Raposa recebe a Tombense pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. A temporada de 2025 reserva ainda as disputas do Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana.

