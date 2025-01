Botafogo paga premiação da Libertadores aos jogadores

O Botafogo pagou aos jogadores, nesta quarta-feira (15), toda a premiação proveniente do título da Libertadores. O valor foi quitado de forma integral. Pelo combinado, os atletas receberam 40% dos R$ 202 milhões que o Alvinegro recebeu da Conmebol e dividiram igualmente entre si. A informação é do Ge.

Uma das questões entre elenco e direção foi por causa da cotação do dólar. Isso porque, quando ambos combinaram o repasse, o valor da moeda americana estava em R$ 5,10, mas quando o Botafogo levantou o troféu ela já superava os R$ 6,00. No entanto, chegou-se a um denominador comum e o clube quitou todos os pagamentos.

Na última semana, a questão da dívida com os jogadores tornou uma polêmica, quando atletas até ameaçaram de não se reapresentarem caso não quitassem os valores. O clube, aliás, soltou uma nota explicando a situação. Quase uma semana depois, o assunto se encerrou com os pagamentos.

Os líderes do elenco do Botafogo tiveram uma reunião com John Textor, na última segunda-feira (13), e mostraram pontos que consideram que precisam passar por melhorias em 2025. O dono da SAF explicou o planejamento do elenco para a temporada e o encontro virtual foi positivo.

O primeiro desafio do Alvinegro na temporada será a Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, no dia 2 de fevereiro. O clássico acontecerá no Estádio Mangueirão, em Belém. O elenco se reapresentou no CT nessa terça-feira (14).

