Abel se surpreende com a estreia e comenta movimentações do Palmeiras no mercado

O Palmeiras estreou bem no Paulistão, com vitória de 2 a 0 contra a Portuguesa, com dois gols de Maurício. A atuação alviverde surpreendeu o treinador Abel Ferreira, que esperava uma partida mais complicada na abertura da temporada mais longa desde que ele chegou ao Brasil.

“Foi muito melhor que eu esperava. Não esperava uma dinâmica e uma fluidez de jogo tão grande, uma resposta física tão boa como tiveram hoje. Esperava que hoje seria mais difícil, porque quando saímos de férias, os nossos adversários começaram a treinar. Mas surpreendeu a nossa dinâmica, a nossa fluidez e a nossa capacidade física. Vai ser a época mais longa desde que eu estou aqui no Brasil. Nós temos que jogar, evoluir os jogadores, sobretudo nas capacidades físicas”, afirmou.

Apesar da vitória, o mercado da bola foi a grande pauta da coletiva. Abel Ferreira aprovou os reforços que já chegaram na Academia do Futebol. Entretanto, o treinador espera pelo menos mais três contratações, para repor baixas que o clube teve neste começo de ano.

“Eu acho que as contratações são muito claras, mas ainda faltam no mínimo três jogadores. Sem o Lázaro, sem o Dudu, sem o Menino, sem o Vitor Reis. Se nós começarmos pelo Vitor Reis, que era um jogador que eu não queria vender, temos que buscar um jogador para essa posição, não há como fugir. Percebe-se que com a saída do Menino temos que buscar um volante. Sem o Dudu, entrou o Paulinho, mas não podemos nos esquecer que o Paulinho deve começar a competir no final de abril”, ressaltou.

Saída de Vitor Reis e Rony fica?

Vitor Reis é um dos jogadores que deixou o Palmeiras nesta janela. Abel não queria vendê-lo antes da disputa do Super Mundial de Clubes, mas não conseguiu bater de frente com a proposta do Manchester City. O treinador enfatizou o trabalho realizado com o zagueiro, para valorizá-lo e promover sua venda por 35 milhões de euros.

“A formação tem um papel e a equipe principal tem outro papel. Ele saiu por 35 milhões porque jogou na equipe principal. A base faz o trabalho dela e a equipe profissional faz aquilo que o valoriza. O Vitor em 2023 fez a pré-temporada conosco. Essa é a diferença, botar o moleque para jogar em jogos decisivos, jogos de Libertadores. Depois, quando as pessoas do outro lado do Atlântico ligam, vão perguntar pelo Vitor Reis. Isso que faz valorizar os jogadores. Acho que agora o Guardiola já conhece o Palmeiras”, brincou.

Outro jogador recordado pelo treinador é Rony, que ainda pode deixar o Verdão. Abel reforçou que ainda conta com o atleta enquanto ele integrar o elenco alviverde.

“O Rony enquanto estiver no Palmeiras é jogador do Palmeiras. Eu vou tratar o Rony como tratei todos os outros jogadores. Enquanto estiver aqui, vai jogar, como foi o Atuesta hoje. Se sair, claro que teremos que buscar outros jogadores, Se ele ficar, com o Rony vamos permanecer. No momento, ele é jogador do Palmeiras”, pontuou.

Em meio a saídas, o português comemorou a permanência de Richard Rios. O colombiano recebeu uma proposta, que chegou na casa dos 30 milhões de euros, recusada pela diretoria alviverde.

“Já chegou uma proposta de 25 ou 30 milhões de euros pelo Rios, que a nossa presidente não vendeu, e bem, porque não podemos vender os nossos jogadores. Sabemos quando vamos comprar jogadores quantos nos custam. E quem quiser tirar jogadores do Palmeiras vai ter que pagar muito caro”, declarou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.