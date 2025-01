Naútico derrota Jaguar nos Aflitos e assume liderança do Pernambucano

Náutico fez a festa de sua torcida nos Aflitos com vitória sobre o Jaguar - (crédito: Divulgação/ Náutico)

O Náutico derrotou por 3 a 2 o Jaguar na noite desta quarta-feira (15), nos Aflitos, em jogo válido pela segunda rodada, e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Pernambucano.

Os gols dos anfitriões foram marcados por Kauan Maranhão, no primeiro tempo, além de Samuel Otusanya e Bruno Mezenga, na etapa final. Também no segundo tempo, Pedro Maykon anotou duas vezes para os visitantes, que ficaram sempre em desvantagem no placar.

Com o ponto do empate por 1 a 1 diante do Petrolina na estreia, o o Timbu chega a quatro somados na tabela. Entretanto, ainda pode perder posição para o Maguary, que jogará nesta quinta. O Santa Cruz também entra em campo e pode ultrapassar o histórico rival. O Jaguar, time de Jaboatão dos Guararapes, por sua vez, soma um ponto e aparece em penúltimo lugar.

Leia mais notícias de Futebol Brasileiro

O Alvirrubro voltará a campo no próximo domingo (19), quando desafiará o Central, no estádio Lacerdão, em Caruaru. Um dia antes, o Jaguar enfrenta o Decisão na Arena Pernambuco.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.