Vitória goleia Juazeirense pelo Estadual e garante primeiro triunfo de 2025

O Vitória conquistou o seu primeiro resultado positivo da temporada ao golear o Juazeirense por 4 a 1, na última quarta-feira (15), no estádio Adauto Morais, pela segunda rodada do Campeonato Baiano. Com o triunfo no embate, o Leão da Barra assumiu provisoriamente a liderança do torneio com quatro pontos. Os gols do Rubro Negro foram marcados por Bruno Xavier, Wesley contra, Janderson e Osvaldo. Patrick anotou o gol de honra dos donos da casa.

A equipe de Salvador encontrou dificuldade em se impor nos primeiros minutos do confronto, já que havia o predomínio de um jogo mais truncado com bastante divididas e faltas no centro do campo. Apesar disso, o Vitória foi coroado pela sua efetividade e marcou o primeiro gol com Bruno Xavier de cabeça. Ele balançou as redes do Juazeirense depois de boa jogada individual de Janderson pelo lado esquerdo e que terminou com finalização. O goleiro adversário até defendeu, mas espalmou para o meio da área. O Cancão de Fogo não conseguiu uma rápida reação e teve uma melhora de desempenho já na reta final da primeira etapa. Em cruzamento e finalização de fora da área, os donos da casa exigiram duas defesas difíceis do arqueiro Gabriel, que estava estreando pelo Vitória.

Vitória cresce de rendimento na etapa complementar

Já no segundo tempo, o Leão da Barra conseguiu ser mais dominante e criativo. Deste modo, rapidamente ampliou a vantagem com Bruno Xavier, que cruzou para a área. O zagueiro Wesley se antecipou e tentou cortar, mas marcou contra. Na sequência, Gustavo Mosquito fez ótimo passe e deixou Janderson na cara do gol. O centroavante teve o trabalho apenas de tirar do arqueiro do Juazeirense.

Para fechar a conta, Osvaldo fez o quarto em cobrança de pênalti, que Hugo sofreu. Este último gol foi simbólico para o experiente atacante, já que o duelo marcou o seu retorno aos gramados. Afinal, ele estava afastado dos gramados desde setembro para realizar tratamento depois de receber o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Ainda deu tempo do Cancão de Fogo marcar o seu gol de honra na reta final da partida com Patrick.

Posteriormente, o Rubro-Negro retorna aos gramados no próximo domingo (19), quando enfrenta o Jacuipense, às 16h, no Barradão, pela terceira rodada do estadual.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.