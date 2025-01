Volta Redonda provoca Fluminense nas redes sociais e ‘trava’ web: ‘Campeões da Série C’

O Volta Redonda não deixou a vitória sobre o Fluminense passar batido nas redes sociais e partiu para provocação, causando um verdadeiro alvoroço entre internautas. A equipe da Cidade de Aço superou o Tricolor das Laranjeiras com um golaço de bicicleta de Mirandinha, na noite da última quarta-feira (15), pela segunda rodada do Cariocão.

“No duelo de campeões da Série C, deu VOLTAÇO”, escreveu o clube nas redes sociais. O post em questão já reúne mais de quatro mil republicações e quase 20 mil curtidas.

A vitória sobre o Fluminense foi a primeira do Volta Redonda nesta edição do Estadual, que agora figura na sétima colocação com três pontos. O Tricolor, por sua vez, ainda não triunfou na competição e pode terminar a rodada na lanterna – caso Flamengo e Bangu pontuem nesta quinta, 16.

Repercussão nas redes sociais

A provocação do Voltaço evidentemente estourou da bolha do confronto e também repercutiu entre torcedores dos outros três grandes do Rio. Enquanto uns tricolores se incomodaram com a publicação, outros usaram um tom mais resignado, compreendendo que faz parte do jogo.

“Isso que o Flu faz o torcedor passar. Temos que aturar, fazer o que?”, lamentou um torcedor.

Sobe pra série A pra tomar de 7 no Maraca, venha! pic.twitter.com/ZezspNHLgH — Rizy (@scoutfutn) January 16, 2025

Já os rivais não perderam tempo e aproveitaram para cair na pilha: “Maior tricolor carioca, Voltaço”, brincou uma rubro-negra. “Vocês estão certos, venceu O MAIOR”, interagiu um botafoguense.

Informação importante aqui https://t.co/ewpfYaDDDC — Rey de America ?? (@thiagocampos_89) January 16, 2025

“O Voltaço não está nem ai para nada… e sabe o melhor? Não mentiu”, ironizou um torcedor vascaíno.

Tweet do ano https://t.co/UWcRlWeVeM — oluaP ???? (@CaraDesenha) January 16, 2025

As interações levaram o nome do Volta Redonda ao assunto mais falado no Estado do Rio na noite dessa quarta-feira, horas após o jogo. Na manhã desta quinta-feira, 16, a repercussão ainda continuava em alta.

Próximo jogo Fluminense

O Tricolor das Laranjeiras retorna a campo no próximo sábado (18) em busca dos primeiros três pontos do Cariocão. O duelo será contra o Maricá, em Moça Bonita, a partir das 19h.

