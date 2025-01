Romero começa temporada no Corinthians buscando vaga em ataque estrelado

O Corinthians entra em campo pela primeira vez em 2025 nesta quinta-feira (16/01), quando enfrenta o RB Bragantino, fora de casa, às 19h30, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O técnico Ramón Díaz já comunicou que terá um time alternativo para esta partida. Contudo, será a chance de Ángel Romero, em sua oitava temporada no Timão, provar mais uma vez que pode ser titular da equipe.

Apesar de ser o jogador mais longevo do elenco, ser o maior artilheiro da Neo Química Arena e ainda ter o carinho especial da torcida, Romero ainda não é unanimidade no time titular. Ainda mais após o Timão encerrar o ano em alta com seu ataque formado com Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro.

A concorrência interna é fortíssima, e Romero sabe que precisa se reinventar para ganhar uma chance na equipe. Na visão do próprio paraguaio, mesmo sendo um jogador decisivo, ninguém coloca ele no ”time ideal”.

“No ano passado, o Memphis e o Yuri fizeram muitos gols, estava muito difícil tirá-los do time titular. Vou fazer o meu trabalho, treinar forte e fazer o que sempre fiz nesses anos. Ninguém me coloca no time ideal, não é? Mas sempre quem decide é o Romero”, disse o atacante, em coletiva nesta quarta (15).

“Tenho meus objetivos individuais de jogar com o time, todos querem jogar. Vou fazer o meu máximo para jogar, vou trabalhar, buscar gols. Quem decide é o treinador. No ano passado, meus números foram muito bons, 16 gols e nove assistências (considerando jogos pela seleção e amistosos). Meus objetivos estão em melhorar esses números”, completou o paraguaio.

Romero terá papel de liderança em 2025

Apesar de querer melhorar seus números individuais e conseguir um lugar no time titular, o paraguaio não deixa o coletivo de lado. Aliás, sua função de liderança deve aumentar em 2025. Afinal, após a saída de Fagner para o Cruzeiro, Romero assumiu o papel de jogador mais longevo do Corinthians.

A experiência no futebol brasileiro e a vivência de bons e maus momentos vestindo a camisa do Corinthians, colocaram ele como o capitão da equipe para a temporada.

“O que eu mais quero é que o Corinthians seja campeão, independente de quem jogar. Se alguém chegar em mim e disser que o Corinthians vai ser campeão e eu não vou jogar, eu concordo –finalizou o atacante, evidenciando seu desejo de levantar mais uma taça pelo clube do Parque São Jorge”, finalizou.

