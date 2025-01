BBB na França? Seleção usa meme de campeão do reality para homenagear Griezmann

A seleção francesa recorreu ao Big Brother Brasil para homenagear Antoine Griezmann, que anunciou aposentadoria em setembro de 2024. Isso porque o marketing dos Les Bleus utilizou uma imagem de Davi, campeão da última edição do reality da Globo, previamente ao compilado de lances do craque com a camisa da França.

O vídeo começa com um dos memes mais populares do BBB 2024, em que Davi aparece sentado olhando fixamente para o nada com a música ‘Lonely’, do Akon, ao fundo. Griezmann aparece logo na sequência, e inicia-se a homenagem.

Davi sagrou-se campeão da edição 24 do BBB com 60,5% dos votos populares, superando Isabelle e Matteus. Ele, inclusive, tornou-se o homem mais jovem a faturar o prêmio de R$ 2,92 milhões – maior da história do reality.

Trajetória de Griezmann

Antoine dedicou mais de uma década de sua vida e carreira à seleção francesa – de março de 2014 a setembro de 2024. Nesse período, disputou três Copas do Mundo e ficou marcado como um dos pilares do bicampeonato da França, na Rússia, sob o comando de Deschamps. O craque ainda esteve presente no título da Liga das Nações em 2021 e no vice da Eurocopa de 2016.

O atacante anunciou aposentadoria da seleção aos 33 anos, em setembro de 2024, paós 137 jogos com a camisa dos Bleus. Ele se despediu da França através de uma publicação nas redes sociais.

“Com o coração repleto de lembranças que fecho esse capítulo da minha vida. Obrigado por essa magnífica aventura tricolor e até mais”, escreveu o atacante.