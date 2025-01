Kevyn Vinícius destaca trabalho coletivo do Fluminense na Copinha-2025

Decisivo na classificação às oitavas de final, o goleiro Kevyn Vinícius, de 19 anos, atua pela Copinha pela primeira vez na carreira. Assim, o moleque de Xerém fez uma bela defesa contra o Água Santa-SP e ajudou a equipe carioca a avançar no torneio.

Mesmo com um a menos, o Tricolor garantiu a vitória por 1 a 0 no Estádio Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos (SP). Agora, mede forças com o São Paulo, às 17h desta quinta (16/01), no Zezinho Magalhães, em Jaú (SP), nesta quinta-feira (16), às 17h (de Brasília).

“Foi um alívio muito grande ter feito uma defesa importante, no calor do jogo, para sairmos com a classificação. Todo mundo manteve a cabeça boa mesmo com um a menos e segue focado em busca de mais. Sabemos que vai ser um duelo difícil contra o São Paulo, mas estamos bem preparados. Trabalhamos muito e, se Deus quiser, vamos buscar a vitória”, disse ao site do clube carioca.

O Fluminense chegou à marca de quatro partidas sem ser vazado. Para o arqueiro, esse feito deve-se à proposta de jogo do técnico Rômulo Rodriguez, que estimula a pressão na saída de bola adversária e ao trabalho coletivo.

“O trabalho coletivo é o mais importante. Desde o ataque até a defesa, porque nossos primeiros zagueiros são os atacantes. Vamos buscar bater as metas que há muito tempo não conquistamos”, afirmou o Moleque de Xerém.