Santos perdeu uma única vez para o Mirassol em toda a história

O Santos encara o Mirassol nesta quinta-feira (16/01), às 21h30, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O Peixe tenta estrear no Estadual com o pé direito e para isso, conta com o grande retrospecto contra o Leão. Afinal, o Alvinegro Praiano tem grande superioridade no confronto histórico entre as equipes.

Ao todo, as duas equipes se enfrentaram 13 vezes na história, com nove vitórias do Santos, três empates e um único triunfo do Mirassol. O Leão, aliás, venceu há pouco tempo, pelo Campeonato Paulista de 2022. Em jogo no estádio José Maia, o clube do interior bateu o Alvinegro Praiano por 3 a 2.

Aliás, as duas equipes também se enfrentaram no ano passado pela Série B. Em Mirassol, um empate em 0 a 0. Já na Vila Belmiro, o Peixe levou a melhor por 3 a 2. Contudo, no fim da competição, os dois times conseguiram subir para a Série A.

O Peixe tem dois desfalques confirmados para a estreia. William Bigode não participou dos últimos treinos e sem condições de trabalhar com o grupo, deve ficar fora do embate contra o Mirassol. Além disso, Tiquinho Soares, ainda não está regularizado e não tem condições documentais de estar em campo.

Além disso, os quatro reforços já anunciados pelo Peixe (Thaciano, Leo Godoy, Luisão e Zé Ivaldo) devem começar a partida no banco de reservas. Por fim, o Peixe deve ter duas novidades na equipe titular. Afinal, Soteldo está de volta, treinou bem durante a semana e deve começar o confronto. Assim como o garoto Hyan, que vem agradando o técnico Pedro Caixinha neste início de temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.