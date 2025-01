FC Series: Globo muda transmissão de clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro

Globo abre espaço em grade para transmissão do clássico mineiro na FC Series - (crédito: Foto: Divulgação)

A Globo conseguiu costurar um acordo com a agência Brax para transmitir o clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro, pela FC Series, em TV aberta. O primeiro encontro dos arquirrivais na temporada acontece neste sábado, 18, a partir das 17h (de Brasília), em Orlando, na Flórida.

O Grupo Globo detém os direitos do torneio de pré-temporada, mas o acordo firmado inicialmente previa transmissão apenas para TV por assinatura. Ou seja, SporTV e Premiere – como ocorreu no empate em 1 a 1 entre Cruzeiro e São Paulo, na última quarta-feira (15). Nesse sentido, o clássico se tornará o primeiro duelo da FC Series em canal aberto.

Vale frisar que o clássico ocorre numa faixa que normalmente é ocupada pelos estaduais na transmissão da Globo, aos sábados. Por isso, a primeira rodada do Campeonato Mineiro sofreu adiamento e acontecerá no domingo, dia 19, a partir das 11h, no duelo entre Aymorés e Galo.

FC Series na Globo

A transmissão em TV aberta, porém, não servirá a todo estado de Minas Gerais. A região de Juiz de Fora seguirá com a exibição de Sampaio Corrêa x Botafogo, marcado para as 16h30, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Nesse caso, o clássico mineiro ficará disponível apenas nos canais fechados.

Cruzeiro e São Paulo empataram em 1 a 1 na estreia da FC Series 2025, no Inter&Co Stadium, em Orlando. A Raposa abriu o placar aos 27 segundos com Matheus Pereira, e o Tricolor empatou ainda na primeira etapa com Luciano. O confronto marcou a ‘nova era’ de Dudu, Gabigol e Oscar.

O Cruzeiro retorna aos gramados neste sábado para o primeiro clássico da temporada contra o Atlético-MG, no mesmo estádio. Já o São Paulo encara o Flamengo no domingo, dia 19, às 17h, no Chase Stadium.

