Dayana Lins detalha processo de divórcio com Vitor Roque, do Betis: ‘Situações pesadas’

Dayana Lins e Vitor Roque, do Betis, deram início ao processo de divórcio após pouco mais de um ano casados. Na Espanha desde janeiro de 2024, mês em que o atacante chegou ao Barcelona, a designer de interiores agora tem resolvido questões burocráticas para retornar ao Brasil em breve. Os dois estava juntos desde julho de 2023.

Na semana passada, Day, como é conhecida por seus seguidores, já havia usado o Instagram para desabafar sobre os rumos da relação com Vitor. Lins expressou uma série de proibições impostas pelo ex e gravou um vídeo no intuito de alertar outras mulheres que também passam por relacionamentos tóxicos.

Os dois se casaram no final de 2023, menos de seis meses depois do início da relação amorosa. Em contato com o portal Leo Dias, Dayana esclareceu que tem lidado com uma série de questões para conseguir retornar ao Brasil – desde financeiras ao transporte de seu bicho de estimação.

Retorno ao Brasil

Responsável por dar entrada no pedido de divórcio, Day disse que seu foco agora está em retornar para o Brasil e ficar ao lado da família. Ela tem tentado agilizar o processo, mas detalhou questões que ainda demandam tempo e impedem a saída imediata da Espanha.

“Infelizmente, o casamento não deu certo. Agora neste momento estamos providenciando meu retorno para o Brasil. Porém, como alguns já acompanharam, eu tenho um cachorro, e tem toda papelada que demora um pouco. Também tem a questão das outras pendências que tenho que resolver na Espanha”, e prosseguiu:

“Tenho questões financeiras também para poder retornar ao meu Brasil. Com toda certeza que estou com muita saudade e quero muito voltar logo, o quanto antes. Porém, essas questões ainda me prendem aqui”, explicou.

Fim da relação com Vitor Roque

O vídeo publicado por Dayana na semana passada já ligava o alerta para atitudes repulsivas de Vitor Roque, mas, de acordo com ela, não parou por ai. A designer também revelou casos de violência verbal e falsidade.

“Quando chegamos na Europa, as atitudes começaram a mudar. Acreditei que tivesse alguma relação com a pressão do futebol, mas ele descontava o estresse dele com palavras muito pesadas e atitudes que não estou preparada para falar. (…) Têm questões mais pesadas, sobre lealdade também. Porém, não estou pronta”, disse.

Day iniciou o desabafo pelo Instagram com uma reflexão sobre ter abandonado tudo para viver o sonho do matrimônio. “Quando você casa, você acredita no parceiro que escolheu para viver. Deixei tudo para trás: casa dos meus pais, minha faculdade, meu trabalho, mudei tudo para acompanhar a vida dele”.

Proibições no relacionamento

“Esse vídeo tem o intuito de compartilhar experiências para não se ver em situações onde falta empatia, onde tem insensibilidade das pessoas ao seu redor, e, obviamente, que você não acabe machucado, ferido em relação às atitudes das pessoas”, prosseguiu.

“Para também não se encontrar, por exemplo, numa situação onde você pergunta se você pode comer aquilo que tem dentro da geladeira, dentro da sua própria casa. Não ter como sair para comprar a ração para os cachorros e ter que ficar pedindo para comprarem a ração, pedir para terceiros. Estar proibida de agir por conta própria”, e completou:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dayana Lins (@eudayanalins)

“Se você tinha uma vida antes de um relacionamento, deixe tudo claro, confie no amor, confie em Deus, mas se resguarde em suas conquistas. Entre em um relacionamento em que a pessoa quer abrir mão de certas coisas por você, assim como você faz por essa pessoa”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.