Flamengo demite mais funcionários e dispensa jogadores da base

O Flamengo segue em reformulação com a nova gestão de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e teve novas saídas. O clube demitiu, nesta quinta-feira (26), 27 funcionários do dia a dia das categorias inferiores do rubro-negro. Além disso, vários jogadores também entraram na lista de dispensa. A informação inicial foi do canal Flazoeiro e confirmada pelo Jogada10.

LEIA MAIS: Boto identifica divergências de ideias e mira em reestruturação do scouting do Flamengo

As novas saídas não pararam nos jogadores e funcionários no geral. O Flamengo também demitiu os técnicos do sub-16 ao sub-11. O treinador Raphael Bahia, que treinou o time da Copinha e era o comandante do time B do sub-20, também não estará mais no Ninho do Urubu. Além disso, mais de 30 jogadores também não estarão mais à disposição do clube.

Na atual gestão, Carlos Noval é o comandante das categorias de base do Flamengo. Desde 2010, Noval é uma figura marcante no trabalho das divisões inferiores. Seu ponto alto na área foi ao conquistar os títulos do Mundial e da Libertadores, ambos na categoria Sub-20.

Por sinal, existe funcionários da base junto do time que disputa as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Internamente, há uma sensação de que mais demissões nesse grupo vão acontecer, mas ainda sem aviso pela diretoria. O sentimento geral dentro da base, afinal, é de incerteza.

Recentemente, o Flamengo promoveu uma demissão em massa do departamento médico. Um número próximo de 40 pessoas foram demitidas no Ninho do Urubu, o que gerou grande desconforto por causa da falta de estabilidade no clube. Apenas Fernando Sassaki, que virou chefe do departamento no profissional, permanenceu no Rubro-Negro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.