Fluminense x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

Fluminense e São Paulo jogam pelas oitavas de final da Copinha-2025. O jogo será em Jaú, às 17h (de Brasília) desta quinta-feira (16), no Estádio Zezinho Magalhães. Assim, quem avançar encara o vencedor do duelo entre Cruzeiro e Bahia, que vão a campo no mesmo dia e horário, em São Carlos (SP). A Voz do Esporte transmite esta partida a partir das 16h (de Brasília). A narração e ocomando está com Christopher Henrique.

Além da narração Christopher Henrique, a cobertura conta com os comentários de Henrique Neves e as reportagens de Fernando Sid. Clique na arte acima a partir das 16h (de Brasília) e nãopercanada desta partida decisiva.

